Veltman rekent zich tegentreffer aan: ‘Ik dacht dat hij ging schieten’

Rodrigo stond niet buitenspel omdat Veltman in tegenstelling tot zijn ploeggenoten niet naar voren stapte. ,,Ik dacht dat Ferran Torres ging schieten”, vertelde Veltman. ,,Dan is het een verdedigende regel dat je terugloopt, maar hij gaf de bal slim mee waardoor ik buitenspel ophief. Of dat pijnlijk is? Je rekent jezelf elke tegengoal aan, dus deze is ook klote.”

,,Zij wilden ons onder druk zetten en wij waren slordig in balbezit” analyseerde Veltman. ,,In de eerste 25 à 30 minuten zaten we er niet lekker in, daarna wel. Maar goed, je scoort niet. We wilden voetballen en niet te snel de lange bal spelen, met Dusan Tadic in de spits. Maar het was hetzelfde verhaal. We kwamen er niet doorheen. Dan moet de bal een keer goed vallen, maar dat gebeurde niet.”