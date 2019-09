Veltman ziet perspectief voor Ajax: ‘Alle ploegen kunnen van elkaar winnen’

,,Of ik nu boodschappen ga doen, of met die kleine het park in ga. Iedereen wenst me succes. Het leeft enorm. Dat is mooi en prachtig om te zien.”



Het is niet realistisch om te denken dat Ajax net als vorig seizoen tot de laatste vier van de Champions League gaat reiken. De poule met tegenstanders als Lille, Chelsea en Valencia is zwaar, maar biedt volgens Veltman ook perspectief. ,,Alle ploegen kunnen van elkaar winnen. Het is aan ons om tegen Lille goed te beginnen."