Venus Williams strandt meteen in eerste ronde Roland Garros

De inmiddels 37-jarige Williams staat nog altijd negende op de wereldranglijst maar het laatste jaar gaat het een stuk minder met de oudere zus van Serena. De vijfvoudig Wimbledon-winnares speelt liever op andere ondergronden dan het gravel van Roland Garros. Toch wist ze in 2017 nog de laatste zestien te halen. In dat jaar stond ze ook nog in de finale van Wimbledon en de Australian Open.

Vorig jaar versloeg Williams dezelfde Wang in de eerste ronde in Parijs. Deze keer was de nummer 91 van de wereld een hindernis die ze niet kon nemen. De 26-jarige Chinese tennisster was een stuk effectiever dan de Amerikaanse. Op de belangrijke momenten sloeg Wang toe en ze bereikte voor de tweede keer in haar loopbaan de tweede ronde op Roland Garros.