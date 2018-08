Venus Williams wint en treft mogelijk zus Serena

Titelverde­dig­ster Stephens met moeite naar derde ronde

21:28 Titelverdedigster Sloane Stephens heeft met de nodige moeite de derde ronde gehaald van het US Open in New York. De Amerikaanse tennisster versloeg Anhelina Kalinina na 2 uur en 3 kwartier in drie sets: 4-6 7-5 6-2. De 21-jarige speelster uit Oekraïne is de nummer 134 van de wereldranglijst. Ze had zich via het kwalificatietoernooi geplaatst voor het hoofdschema.