Verguisde tennisster komt dan toch met excuses na ‘walgelijk’ staaltje onsportiviteit: ‘Ik voel me heel slecht’

Toth komt toch met excuses: ‘Wilde Shuai niet kwetsen’

Woorden die weinig begrip uitstraalden, maar nu komt Toth dan toch met excuses. In een videoboodschap zegt ze dat het ‘nooit de bedoeling was om Shuai te kwetsen.’ ,,Ik respecteer haar als speelster en als persoon. Het was zeker niet mijn intentie om mensen pijn te doen of niet te respecteren. Ik reageerde in ‘the heat of the moment’ en mijn emoties namen de bovenhand. Ik hoop dat ik snel kan samenzitten met Shuai, zodat ik haar kan zeggen dat ik me heel slecht voel over de manier waarop onze wedstrijd is geëindigd. Op die manier wilde ik niet winnen.”