Verliezend RKC heeft nog geen oog voor stand in eredivisie

RKC was vorig seizoen de Schrik van Overijssel met onder meer dubbele overwinningen op FC Twente én Heracles. De reputatie van de Waalwijkers liep in de voorbereiding al een flinke deuk op tijdens een verloren oefenpotje (4-1) in Almelo. Gisteren was het tegen Heracles voor het echie, maar voor de tweede keer in vijf dagen maakte RKC aanvallend een machteloze indruk: 1-0.