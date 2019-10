Vermoeide Messi op zoek naar ritme bij Barcelona

,,Ik ben moe en mis nog wat conditie, maar zodra ik meer wedstrijden ga spelen, zal dat beter gaan", zei de Argentijn na het gewonnen duel in de Champions League (2-1). ,,Ik voel me op m'n best als ik veel wedstrijden speel.”



Messi begon wat later aan de voorbereiding vanwege zijn deelname aan de Copa América en hij liep daarna al snel een kuitblessure op. De aanvoerder van Barcelona maakte onlangs dan eindelijk zijn eerste speelminuten van dit seizoen, maar vorige week liep hij weer een lichte spierblessure op. Tegen Inter begon Messi in de basis en hij wist de negentig minuten vol te maken. Met een fraaie dribbel leidde hij in de slotfase zelfs de winnende treffer van Luis Suárez in. ,,Ik ben blij dat ik de wedstrijd kon uitspelen. Ik probeer nu in het ritme te komen.”