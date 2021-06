Verrassing op Roland Garros: titelverdedigster Swiatek uitgeschakeld

LIVE | Wordt het drie op een rij voor Mathieu van der Poel?

15:38 Zelf had hij het Zich al voorgenomen: drie keer vol voor de winst gaan in Zwitserland en dan de focus op de Tour. Na de twee zeges op maandag en gisteren krijgt klassementsleider Mathieu van der Poel vandaag zijn derde kans op de ritoverwinning in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. Na een etappe over 171 kilometer ligt de finish op de Saanenmöser, een pittige finale met een klim van 7,5 kilometer. Volg de rit in onze livewidget.