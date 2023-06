Verstappen domineert bij eerste vrije training in Barcelona

Jeugdvoet­bal­ler Paul (15) doodgesla­gen op internatio­naal toernooi: clubs treuren, beleidsma­kers reageren geschokt

Het Duitse voetbal is in diepe rouw gedompeld na de dood van Paul. Tijdens een internationaal jeugdtoernooi in Frankfurt werd de 15-jarige jongen zo hard geslagen dat hij het niet overleefde. ,,Paul was niet alleen een getalenteerde en voorbeeldige speler, maar ook een trouwe vriend”, klinkt het. Beleidsmakers op alle niveaus reageren geschokt.