Verstappen vijfde in eerste training China

VideoMax Verstappen heeft het bal in Sjanghai vrijdag geopend met een 5de plek in de eerste vrije training. Hij moest beide Mercedessen, Ferrari-coureur Kimi Räikkönen en ploeggenoot Daniel Ricciardo voor zich dulden.

Lewis Hamilton was de snelste in 1.33,999, Verstappen gaf met 1.34,668 iets minder dan 7 tienden toe op de wereldkampioen. Sebastian Vettel, met 2 overwinningen in de eerste 2 races klassementsleider, bleef steken op plek 6.

De Nederlander reed in totaal 22 rondes in de openingssessie, waarvan er 5 als snelle laps konden worden gezien. Daarbij ging Verstappen, eerst op de mediumband, daarna met ultrasofts onder zijn Red Bull, steeds iets harder. Vlekkeloos was zijn training niet, hij raakte na een spin in de laatste bocht van het circuit van de baan. Verstappen reed door het grind maar wist een botsing met de muur te voorkomen en kon gewoon verder. Hij was overigens bepaald niet de enige die het asfalt even verliet.

In de laatste 10 minuten van de sessie kwam Verstappen nog naar buiten voor een aantal langzamere rondjes, vermoedelijk om wat zaken uit te proberen. Later vandaag staat in Sjanghai de tweede vrije training op het programma.