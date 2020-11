Verwarring na drie wissels: Cosenza speelt opeens met twaalf man

Marko Bruccini had een kwartier voor tijd als wissel het veld moeten verlaten en werd alsnog eruit gehaald. Toen de scheidsrechter dat na enkele minuten in de gaten had stuurde hij Bruccini weg, maar gaf hij zijn vervanger Abou-Malal Ba een gele kaart wegens het te vroeg betreden van het veld. Kort daarna kreeg Ba zijn tweede gele kaart voor een forse tackle en stond Cosenza met tien man.