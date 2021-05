Vete duurt voort: Ibrahimovic laat Lukaku zien wie de echte ‘Koning van Milaan’ is

Ahannach en Meerveld zijn twijfelge­val­len bij FC Den Bosch in thuiswed­strijd tegen Telstar

6 mei Het is onzeker of Soufyan Ahannach en Ringo Meerveld vrijdagavond mee kunnen doen in de thuiswedstrijd van FC Den Bosch tegen Telstar. Beide spelers ontbraken donderdagochtend bij de groepstraining door lichte blessures.