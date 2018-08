Vetter houdt zicht op medaille, sof voor Koppelaar

Atletiek

Voor polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar is zijn optreden bij de EK atletiek in Berlijn op een sof uitgedraaid. Hij werd al heel snel uitgeschakeld in de kwalificaties.De 25-jarige Nederlands kampioen had al problemen met de aanvangshoogte van 5,16 meter, maar in de derde poging wipte hij daar overheen. Zijn volgende drie sprongen op 5,36 meter mislukten.



Koppelaar bracht in mei van dit jaar zijn persoonlijk record op 5,70 meter. Hij deed dat bij de Gouden Spike in Leiden.,,Ik had last van mijn scheenbeen’’, verklaarde Koppelaar zijn teleurstellende prestatie op nota bene zijn EK-debuut. ,,Er zit een scheurtje, al maanden, maar ik kon er het hele seizoen tot nog toe goed mee springen. Alleen nu was de pijn ineens zo veel erger, ik moest me er doorheen bijten. Een fatsoenlijke aanloop kwam er niet uit en daar begint een sprong mee.’’