Via Qatar naar eerste grand slam: ‘Fijn om uiteindelijk beloond te worden’

Door Rik Spekenbrink



De eerste set is halverwege als ineens het middaggebed over het Khalifa Tennis Complex galmt. Het is dat het logo van de Australian Open op de blauwe doeken achter de banen prijkt, anders zou je nog in de war raken. Doha, Qatar, vormde gisteren het decor voor de belangrijkste primeur in de tenniscarrière van Botic van de Zandschulp. Hij versloeg in de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi de Fransman Mathias Bourgue (7-6, 6-4) en plaatste zich voor zijn eerste grand slam.