Vier wedstrijden schorsing voor New Heroes-coach Silvano Poropat

De tuchtcommisie, die maandag uitspraak deed, rekent het de Kroaat in Bossche dienst vooral zwaar aan dat hij niet alleen tijdens maar ook na de wedstrijd in de fout ging. Poropat beledigde en bedreigde de arbiters in het veld toen hij na zijn tweede technische fout werd weggestuurd, concludeert de commissie.

Bedreiging en intimidatie

Dat herhaalde zich even later na het eindsignaal in de gang naar de kleedkamers waar Poropat op de arbiters stond te wachten, zo staat in het vonnis. De tuchtcommissie heeft het over 'belediging, bedreiging en intimidatie in woord en gebaar'.