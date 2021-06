Vijf iconische voetbalsongs die je beluisterd moet hebben

VideoIn de weken voorafgaand aan elk EK of WK verschijnen er talloze toernooi-songs. In elk deelnemend land is er wel een band te vinden die een pakkende tekst schrijft over het aankomend succes van zijn of haar land. Een groot deel van deze liedjes is weinig verheffend, maar af en toe is er ineens een liedje dat blijft hangen en een grote hit wordt. Dit zijn vijf iconische voetbalsongs uit het verleden die je geluisterd moet hebben.

5. World in Motion - New Order (1990)

Het Engelse voetbalpubliek is het gewend dat de liedjes over het nationale team in aanloop naar een groot toernooi van een bedenkelijk niveau zijn. Totdat in 1990 popgroep New Order benaderd wordt om een song te maken voor het WK in Italië. De uitkomst is een verrassend aangenaam uptempo nummer dat zelfs een tijdje op nummer één van de Engelse hitlijsten staat.

Het oorspronkelijke plan is dat alle 22 selectiespelers mee zouden werken aan de clip. 16 spelers zien het uitje echter als een kans om met elkaar de kroeg in te duiken en dus komen slechts zes voetballers opdagen. Opvallend genoeg is Paul Gascoigne één van de zes spelers die er wel voor kiest om mee te werken. Het is echter niet Gazza die de show steelt, maar John Barnes. De middenvelder krijgt in de clip uitgebreid de kans om zijn raptalent te etaleren. Tot op de dag van vandaag krijgt Barnes van fans het verzoek om de rap uit World in Motion nog één keer te doen.

4. Schwarz und Weiß - Oliver Pocher (2006)

Het Duitse voetbal zit na het mislukte EK 2004 behoorlijk in de put. Daar moet verandering inkomen voor het WK van 2006 in eigen land, zo denkt comedian Oliver Pocher. Hij brengt het nummer Schwarz und Weiß uit en scoort een gigantische hit.

Het nummer krijgt extra betekenis na de kwartfinale van Duitsland tegen Argentinië. Duitsland wint na strafschoppen en aanvaller Lukas Podolski springt het publiek in om Pocher zijn wedstrijdshirt te overhandigen. In de jaren die volgen wordt Schwarz und Weiß hét Duitse voetballied. Tot 2016 werd het lied gedraaid voor elke thuiswedstrijd van Duitsland.

3. Don’t come home too soon - Del Amitri (1998)

De Schotse band Del Amitri kiest in 1998 voor een ongebruikelijke insteek van hun WK-song. Waar normaal gesproken vol zelfvertrouwen wordt gezongen dat de wereldbeker mee naar huis gaat, gaat deze band voor depressief realisme. Don’t come home too soon is de smeekbede van de band aan de Schotse selectie. Een plek in de volgende ronde is al voldoende om van een geslaagd WK te spreken. Helaas voor Del Amitri mocht het niet baten. Schotland eindigt met één punt als laatste in de poule en komt dus heel snel terug naar huis. Nog altijd spreken Schotten zanger Justin Currie aan om te zeggen dat hij zich zou moeten schamen voor het nummer.

2. Three Lions - The Lightning seeds (1996)

Misschien wel de bekendste toernooisong in de geschiedenis van het voetbal. Engeland organiseert in 1996 het EK en al snel ontstaat de slogan Football is coming home. Engeland ziet zichzelf graag als de bakermat van het moderne voetbal en daar spelen David Badiel, Frank Skinner en The Lightning seeds handig op in. Het resultaat is een iconisch nummer dat elke twee jaar zijn rentree maakt op de tribunes van een groot toernooi.

in 2018 ontstaat er een nieuwe hype rondom het nummer, vanwege de verrassend goede prestaties van Engeland op het WK in Rusland. Bekende Engelse voetballers als David Beckham en Gary Lineker gaan aan de haal met het refrein van het lied: It’s coming home klinkt het na elke gewonnen wedstrijd, tot Engeland in de halve finale van Kroatië verliest.

1. Wij houden van Oranje - André Hazes (1988)

Er kan maar één lied op de eerste plek staan en dat is natuurlijk de ode aan het Nederlands elftal van André Hazes. 'Wij houden van Oranje' groeit na de finale van het EK ‘88 uit tot een stukje Nederlandse voetbalgeschiedenis. Het nummer wordt in eerste instantie aangeboden aan Willeke Alberti, maar vanwege haar huwelijk met de Deense voetballer Søren Lerby, slaat ze dit af. Hierdoor wordt André Hazes de stem die voor altijd verbonden zal blijven aan het enige echte moment van glorie van het Nederlands elftal.

In 2006 maakt Ali B, een kleine twee jaar na het overlijden van Hazes, een remake. Het refrein bleef hetzelfde, maar de coupletten worden vervangen door rapteksten van Ali B. Dit nummer kreeg echter nooit dezelfde status als het origineel van André Hazes.

