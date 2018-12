Vijf memorabele wedstrijden van Nederlandse clubs tegen Inter

PSV speelt vanavond in de Champions League tegen Internazionale. Naast de eer en de coëfficientiepunten staat er niks meer op het spel voor de Eindhovenaren, iets dat niet gezegd kan worden over de onderstaande vijf wedstrijden.

Ajax-Internazionale, finale Europacup 1 1972 (2-0)

Ajax dat de Europacup 1 wint in de Kuip. Het geeft de meeste Rotterdammers nog altijd een zure smaak in de mond. In 1972 tilde Ajax de tweede Europacup op rij in de lucht door Internazionale met 2-0 te verslaan. Johan Cruijff maakte die avond beide doelpunten.

Uit een verwarrende situatie scoort Johan Cruijff (te zien achter Burgnich) het tweede doelpunt. Links Swart, recht Oriali.

Internazionale – FC Amsterdam, tweede ronde Europa Cup 3 1974 (1-2)

Ajax is niet de enige Amsterdamse tegenstander geweest voor Internazionale. FC Amsterdam schakelde Inter in 1974 zelfs uit. Na de 1-2 overwinning in Giuseppe Meazza was een doelpuntloos gelijkspel in eigen huis voldoende om de volgende ronde te bereiken.

FC Groningen – Internazionale, tweede ronde UEFA Cup 1983 (2-0)

Door de vijfde plaats in het seizoen 1982/1983 plaatst FC Groningen zich voor het eerst voor de UEFA Cup. Het Europese debuut krijgt veel glans door Atlético Madrid uit te schakelen. In de volgende ronde treft FC Groningen Internazionale. De Noordelingen stunten in het eigen Oosterpark door met 2-0 te winnen. De riante marge blijkt echter niet genoeg om de volgende ronde te halen. In de return walst Inter met 5-1 over de Groningers heen.

FC Groningen-Inter Milan 2-0, eerste wedstrijd tweede ronde EC-III voetbal. Fandi (m) van Groningen laat Baresi (r) en Coeck (middenachter) zijn hielen zien.

Internazionale – Feyenoord, halve finale UEFA 2002 (0-1)

Feyenoord deed het aanmerkelijk beter in Milaan. De Rotterdammers wonnen de heenwedstrijd met 0-1 in Giuseppe Meazza. Iván Córdoba werke de bal onfortuinlijk in eigen doel. Met een goede uitgangspositie ontving Feyenoord de Italianen in de Kuip. Na een 2-0 voorsprong bij rust leek er geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord. In de slotfase werd het alsnog billenknijpen voor de Rotterdammers. Javier Zanetti en Mohammed Kallon brachten Inter terug in de wedstrijd (2-2). De 2-3 viel echter niet, waardoor Feyenoord zich voor de finale plaatste en uiteindelijk ook de UEFA Cup veroverde.

FC Twente – Internazionale, groepsronde Champions League 2010 (2-2)

FC Twente mag na het kampioenschap in 2010 voor de eerste keer deelnemen aan de Champions League. Op het grootste Europese podium debuteert de Nederlands kampioen tegen Internazionale. Geen gemakkelijke kluif, de Nerazurri hebben een paar maanden daarvoor nog de treble gewonnen. Desondanks houdt FC Twente Inter op een gelijkspel (2-2). In Italië trok Inter wel aan het langste eind: 1-0.