Vijf spelers blijven HC Den Bosch langer trouw

RKC Waalwijk wacht lastige opdracht

8:01 RKC Waalwijk weet waar het de inkomsten van Frenkie de Jong in de zomer aan kan besteden. De Waalwijkse club zou, op jacht naar een vooraanstaande rol in de eerste divisie, behalve bij natuurgras gebaat zijn bij de komst van een paar puike verdedigers. In die linie is de ploeg zo kwetsbaar dat de 2-0 nederlaag in de eerste ronde van de play-offs bij NEC al een onoverbrugbare kloof lijkt.