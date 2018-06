Vijf Zweedse WK-gangers kunnen vader worden, renner gestoken door insect

Vijf Zweedse WK-gangers kunnen komende weken vader worden

In 2010 reisde Oranje-doelman Michel Vorm 'even' vanuit het WK in Zuid-Afrika op en neer om bij de geboorte van zijn kind te zijn. Bondscoach Bert van Marwijk zag er geen enkel probleem in. Het is de vraag of de Zweedse bondscoach van Zweden, Janne Andersen, dat wel accepteert. Er zijn namelijk vijf internationals van wie de vrouwen op springen staan: aanvoerder Andreas Granqvist (ex-FC Groningen), wiens kind een dezer weken wordt verwacht, en Emil Forsberg, Albin Ekdal, Pontus Jansson en Kristoffer Nordfeldt (ex-Heerenveen). De laatste vier zijn pas uitgerekend in juli en augustus.