Vijfde plek hoogst haalbare voor HC Tilburg: ‘Het is een leerzaam seizoen geweest’

Bij een zege op Hurley had HC Tilburg een wonder nodig om de play-offs te bereiken. Maar de hockeyers verloren in Amstelveen met 2-1. De vijfde plaats is nu het maximale wat ze er nog uit kunnen slepen.

Eigenlijk wist HC Tilburg al halverwege de eerste seizoenshelft dat het bereiken van de top 3 een hels karwei ging worden. Ook al sprak een aantal cultuurdragers de wens uit om zo snel mogelijk weer terug te keren in de Tulp Hoofdklasse. Maar het bleef bij een droom, want in de praktijk speelden zij daarvoor te wisselvallig. HC Tilburg verspeelde te veel punten (zeven) tegen de staartploegen en ook won het topduels niet.

Dan ben je al snel veroordeeld tot de middenmoot. En inderdaad: HC Tilburg hangt er precies tussenin. De focus lag, gaf hoofdcoach Dennis Dijkshoorn toe, vooral bij het ontwikkelen van zijn jonge selectie. ,,We wisten gewoon dat het heel lastig ging worden dit jaar, omdat we heel veel jeugdigheid binnen hebben gehaald", zei hij. ,,We vertrouwden erop dat jongens zouden doorgroeien en dat is ook gebeurd. Maar de leercurve hebben we niet direct door kunnen trekken in de tweede seizoenshelft.”



Joost Mallant raakte langdurige geblesseerd, Bram van Groesen miste duels vanwege zijn studie en Jasper van der Looy stond al langdurige aan de kant vanwege een afgescheurde achillespees. De verdediger traint wel weer mee met de groep. Bovendien kwam de Chileen Vicente Goñi Hartard niet meer terug. ,,Over die tegenslagen moesten we heen stappen en dat is ook gebeurd. Spelers blijven zich ontwikkelen en daar vind ik Rik Gosens een goed voorbeeld van. Maar we blijven wispelturig", oordeelde Dijkshoorn.

Volledig scherm Rik Gosens (tweede van rechts) is een van de jongens die zich stormachtig ontwikkelt bij HC Tilburg. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Dit is nodig om wel de play-offs te halen

Om volgend seizoen een stap te zetten en wel mee te doen om de play-offs heeft HC Tilburg ervaring nodig en een fitte selectie. Dan zijn de jeugdige hockeyers weer een jaar verder. Die extra bagage nemen ze mee. Dan maken ze misschien vaker wel dan niet de juiste keuze.

Dat brak de ploeg ook op bij Hurley, de nummer drie van de promotieklasse. Het begin was voortvarend met een snelle goal van Daan Specken (strafcornerrebound). Maar in 'een saaie wedstrijd’ maakte de thuisploeg na rust het verschil. Indra Aerts benutte een strafcorner: 1-1.

In de absolute slotfase ging het mis voor HC Tilburg, dat met een man meer speelde na geel voor de thuisploeg en zelfs nog doelman Sander van Berkel inwisselde voor een extra veldspeler. Een Hurley-lijnstop haalde nog een bal van de lijn, de goal viel aan de andere kant: 2-1. ,,Volgens mij was het shoot", zag Dijkshoorn, die concludeerde dat HC Tilburg niet altijd de juiste keuze maakte. ,,Hurley had meer de wil om te winnen dan wij. Nu gaan we voor die vijfde plek.”