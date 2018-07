Vijfde titel voor Isner in Atlanta

Neymar reageert op WK-commotie: 'Alleen wie valt, kan ook opstaan'

5:45 Sinds het voorbije WK zweeg Neymar over alle commotie, hoon en spot die hem ten deel vielen vanwege zijn vermeende overdreven valpartijen in Rusland. Zondagavond reageerde de Braziliaanse ster dan eindelijk, in een anderhalve minuut durende film op verschillende tv-zenders in Brazilië en op sociale media. Pas aan het einde bleek het een commercial voor Gillette te zijn.