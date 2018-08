Vilhena mag weg, maar er ligt geen bod van Frankfurt

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Vilhena hoog op het verlanglijstje van Eintracht Frankfurt staat, maar dat Feyenoord de tienvoudig international niet zou willen verkopen. ,,Er is niet gezegd dat hij niet weg mag'', verduidelijkt Van Bronckhorst. ,,Er is contact geweest tussen clubs, maar er is geen bod op hem gedaan.''



Van Bronckhorst: ,,Ik heb veel met hem gesproken. Hij is hét voorbeeld voor jeugdspelers van Feyenoord. Als hij weggaat, moeten andere spelers opstaan.''



Vilhena is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij heeft nog een contract in Rotterdam tot medio 2020.