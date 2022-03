Vincent Voorn zet eigen ambities opzij voor de springtoppers van morgen

Indoor BrabantVoor de toppers van morgen is er weinig speelruimte in deze editie van Indoor Brabant. Dus hoeft Vincent Voorn, bondscoach van de Young Riders, zijn tijdelijke basis in Zuid-Spanje niet te verlaten. ,,Als je echt wilt rijden, zijn er genoeg andere wedstrijden.”

Indoor Brabant is normaal ook een mooi podium voor de subtop en de breedtesport. Maar de paardensport is nog niet helemaal terug naar normaal sinds corona bressen in de wedstrijdkalender sloeg. Het uitgeklede programma van The Dutch Masters - Indoor Brabant bevat alleen internationale rubrieken.

Vincent Voorn, de nieuwbakken bondscoach van de Young Riders, is al blij dat er een van ‘zijn’ pupillen deze week ervaring op kan doen in de Brabanthallen. ,,Dit is een mooie kans voor Mans Thijssen, zoon van Leon. Hij heeft de laatste maanden super goed gepresteerd”, zegt Voorn vanuit het Zuid-Spaanse Vejer de la Frontera. Hij verblijft in totaal zeven weken in Andalusië voor de Sunshine Tour. ,,Je kunt hier paarden en ruiters fantastisch opleiden naar een hoger niveau. Dat krijg je in dezelfde tijd bij ons in Nederland niet gedaan.”

Doorstroom talenten

In zijn nieuwe rol van bondscoach van de Young Riders (tot en met 21 jaar) kan Voorn in Vejer de la Frontera zich nuttiger maken dan in Den Bosch. ,,Dat is meer de afdeling van Jos (Lansink).” Lansink is de opvolger van Rob Ehrens. De technische staf van paardensportbond KNHS kreeg begin dit jaar versterking van Voorn (38). Als bondscoach van de Young Riders én assistent van seniorencoach Lansink streeft Voorn naar een betere doorstroom van talent. Op dat punt valt er volgens hem nog winst te behalen.

,,We willen Young Riders die goed genoeg zijn en de paarden ervoor hebben kansen geven bij de senioren in wedstrijden van de tweede league. Met die tweede league is te weinig gedaan”, vindt Voorn. ,,We moeten ook realistisch zijn: we moeten wel met een team deelnemen dat er iets te zoeken heeft, we gaan niet op concours voor vakantie. En natuurlijk ben je ook afhankelijk van goed paardenmateriaal.”

Vincent Voorn: ,,Afgelopen zomer heb ik twee van mijn beloftevolle paarden verkocht, die voorbestemd waren voor het hoge werk."

Voorn verwacht niet dat de koerswijziging direct tot resultaten leidt voor de volgende Olympische Spelen, want Parijs 2024 is nog maar 2,5 jaar weg. ,,We gaan niet gelijk dit jaar overal potten breken. Als één ruiter die nu nog bij de jeugd rijdt in 2028 aan de Spelen meedoet, zou dat al buitengewoon zijn. Dat is een mooi doel.”

Carrière op lager pitje

Vincent Voorn werd zelf in 2005 Europees kampioen bij de Young Riders. Twee jaar later won hij met Nederland goud op het EK in de landenwedstrijd. Intussen staat zijn eigen sportcarrière op een lager pitje. ,,Ik rijd natuurlijk nog heel graag. Anders zou ik een andere baan zoeken en niet meer met paarden bezig zijn. Mijn bedrijf in Weert (GDS Training, red.) was een sport-/trainingsstal. Door de jaren heen is dat langzaam veranderd naar trainings-/sportstal.”

,,Afgelopen zomer heb ik twee van mijn beloftevolle paarden verkocht, die voorbestemd waren voor het hoge werk. Toen dacht ik bij mezelf: ‘Moet ik nu weer andere paarden gaan zoeken?’ Ik heb het al zo druk met waar we nu bezig zijn. Daarna kwam ook nog eens de KNHS met dit voorstel. Op een gegeven moment moet je je eigen carrière aan de kant zetten. Als ik dadelijk weer een keer een toppaard kan opleiden, ga ik natuurlijk weer de ring in. Maar ik ben er niet naar op zoek.”

Dus zal er dit jaar (en de komende jaren) geen Voorn de piste van Indoor Brabant binnen stappen. Vader Albert zette eind vorig jaar een punt achter zijn ruiterloopbaan. ,,De sport is zo veranderd, zoveel moderner geworden. Ik denk dat hij ook wel beseft dat hij met ‘probleempaarden’ te weinig plezier beleeft aan het resultaat dat je er tegenwoordig nog mee kunt bereiken. Je hebt echt goede paarden nodig om in de topsport mee te draaien. Als je alles al gereden hebt, een olympische medaille behaald, dan is het mooi geweest als je 65 bent.”