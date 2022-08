Vindt Cody Gakpo vanavond bij PSV-Rangers weer vleugjes van Jefferson Farfán in zichzelf?

Door Maarten Wijffels



Als hij vanavond naar de kolkende tribunes kijkt, zal Cody Gakpo (23) in gedachten zichzelf terugzien. Bij wedstrijden van PSV zat hij vroeger vaak hoog boven in vak ZZ van het Philips Stadion. ,,De 10-0 tegen Feyenoord was dé wedstrijd van mijn jeugd’’, vertelde hij vier jaar geleden in deze krant, in zijn eerste grote interview. Maar hij herinnerde zich ook mooie Europese wedstrijden. ,,Ging je met je hele jeugdelftal Champions League kijken. Kunstlicht. Grote namen. Magische sfeer. En anders met mijn vader samen. Op de fiets vanuit Stratum, mijn geboortewijk.’’



Op de tribune lette hij altijd speciaal op Jefferson Farfán. De dribbelaar uit Peru was zijn idool. Altijd acties maken op de flank, tegenstanders passeren. De aanhang van PSV had een speciaal liedje voor hem en dat kende Gakpo uit zijn hoofd. ,,Ik zat toen al bij PSV in de F’jes en E’tjes en wilde dribbelen zoals Farfán en later ook in het eerste spelen.’’



Nu kijken jongetjes naar hém op het veld. Ze hopen dat Gakpo die acties maakt en tegenstanders passeert. Hij heeft intussen ook al zijn eigen liedje.