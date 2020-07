Virtueel publiek voor tv-kijker bij baseball

In heel wat Europese voetbalcompetities wordt er op tv gejoel, gefluit en gejuich toegevoegd aan de wedstrijden. Ook nepfans op de tribunes moeten verhullen dat er van sfeer in de stadions geen sprake is. In de VS gaan ze nog verder. Daar zendt Fox enkele wedstrijden in het baseball met virtuele fans uit.