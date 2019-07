Visumproblemen houden Koeznetsova uit VS

,,Ik heb zulke problemen nog nooit gehad”, schrijft Koeznetsova op Instagram bij een foto waarop ze poseert met de winnaarsschaal in Washington. ,,Hopelijk krijg ik op een dag eindelijk een visum en kan ik nog wat toernooien in de VS spelen.”

De tennisster uit Sint-Petersburg heeft in haar carrière achttien WTA-titels gepakt. Ze won in 2004 de US Open en vijf jaar later was ze de beste op Roland Garros. In 2014 en 2018 schreef ze het Citi Open in Washington op haar naam. Mede door heel wat fysieke problemen behoort Koeznetsova niet meer tot de top 100 van de wereldranglijst. Op haar laatste twee toernooien, Roland Garros en Wimbledon, werd ze steeds in de eerste ronde uitgeschakeld.