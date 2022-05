Vitesse-captain Doekhi kan naar Duitsland, Ten Hag heeft assistenten bijna binnen en mega-afkoopsom Haaland

Vijfde klasse E WHV maakt comeback bijna compleet, maar ziet bal van de lijn gehaald worden

Boerdonk was op dreef vanavond. De ploeg van Johan Strouken stond bij rust al met 0-4 voor bij WHV en leek af te stevenen op een gemakkelijk overwinning. Maar zijn ploeg moest toch nog even aan de bak in de tweede helft. WHV kwam terug tot 2-4 en zag daarna nog een bal van de lijn gehaald worden. Tim van Alphen schoot even later de 2-5 binnen en die klap was te groot voor de thuisploeg.

12 mei