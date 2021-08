Vitesse met Bazoer in de basis tegen Anderlecht

Riechedly Bazoer speelt morgenavond tegen Anderlecht in de basis bij Vitesse. De centrale verdediger viel afgelopen zondag in de wedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1 zege) vlak voor rust geblesseerd uit.

Trainer Thomas Letsch gaf woensdag tijdens de persconferentie duidelijkheid over de fitheid van Bazoer. ,,Hij heeft gisteren kunnen trainen”, zei de coach. ,,Dat was niet heel intensief, maar ik denk dat hij kan starten.”

Ook Oussama Tannane is terug in de selectie. De aanvallende middenvelder was twee weken geleden, na de eerste Europese wedstrijd tegen Dundalk FC (2-2), geblesseerd geraakt. Letsch: ,,Hij had een lichte blessure aan zijn achillespees, maar kan net als de rest van de selectie spelen of invallen.”

Vitesse mist de geblesseerde Danilho Doekhi en Jacob Rasmussen. Waarschijnlijk speelt Eli Dasa weer als rechtervleugelverdediger. De Israeliër miste door een blessure een aantal wedstrijden, maar is nu terug in de selectie. Dat zou dan ten koste gaan van Million Manhoef. Hoe Letsch de geschorste Loïs Openda gaat vervangen, wilde de coach niet prijsgeven. In Ierland speelde Oussama Darfalou in de spits.

Tactisch plan

,,Dat is nu weer een optie”, zei Letsch. ,,Maar Thomas Buitink heeft het tegen PEC Zwolle ook goed gedaan als invaller. We hebben ook nog Julian Von Moos, die meer lijkt op Openda. We hebben dus meerdere opties. Ik kan er ook nog voor kiezen om het middenveld te versterken. Maar, als jullie het niet erg vinden, houd ik mijn plannen nog even voor me.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Schubert; Manhoef, Oroz, Bazoer, Hájek, Wittek; Bero, Gboho, Tronstad; Frederiksen, Darfalou.