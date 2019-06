Vitesse wil Grot, Heerings kan naar India en Australië, Cillessen op weg naar Valencia

Podcast Podcast | ‘Pierre Gasly stond vorig jaar naast me in de file’

9:03 In de nieuwste Pitstop kijken Arjan Schouten, Rik Spekenbrink en Tim Engelen met presentator Etienne Verhoeff vooruit naar de Grand Prix van Frankrijk van zondag. ‘Pierre Gasly stond vorig jaar naast me in de file.’