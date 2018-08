Van der Werff denkt dat Basel is te verslaan: 'Ze zitten in een mindere fase'

Het was de eerste prijs voor de club na 125 jaar. ,,Het is mooi om Ricky tegen te komen morgen", zegt Van der Werff, die de Arnhemse ploeg zeker niet kansloos acht tegen Basel.



De Zwitserse ploeg speelde de afgelopen jaren vooral in de Champions League. Op het hoogste Europese clubniveau deed FC Basel het niet onaardig. Zo overleefde het de groepsfase afgelopen seizoen en werd het in de achtste finale uitgeschakeld door Manchester City. ,,Het is zeker een ploeg met veel kwaliteit, maar hun trainer is recent ontslagen. Ze zitten in een mindere fase. En wij hebben juist veel vertrouwen getankt.''



De eerste wedstrijd begint donderdag in Arnhem om 20.00 uur.