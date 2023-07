Vivianne Miedema geniet vanuit Royal Box van tennis op Wimbledon: ‘Wat een dag’

De 1,98 meter lange Chileen leek de nummer 1 van de wereld nog even tot een vijfde set te dwingen toen hij op een 4-1 voorsprong kwam in de vierde set, maar Alcaraz wist dat nog knap te voorkomen. Alcaraz had in de eerste twee rondes al twee Franse spelers in drie sets uitgeschakeld, Jérémy Chardy en Alexandre Müller. Voor een plek in de kwartfinale Alcaraz het op tegen de Duitser Alexander Zverev of de Italiaan Matteo Berrettini.

Vorig jaar strandde Alcaraz, die vorig jaar de US Open op zijn naam schreef, in de vierde ronde tegen de Italiaan Jannik Sinner. Op Roland Garros verloor Alcaraz vorige maand in de halve finale van de Serviër Novak Djokovic, die in Londen jaagt op zijn 24ste Grand Slam. Hij won Wimbledon al zeven keer, waaronder de laatste vier edities.

Volledig scherm Vivianne Miedema in de Royal Box op Wimbledon met haar vriendin Beth Mead en de Engelse captain Leah Williamson naast zich. © AP

Vivianne Miedema keek bij de partij van Alcaraz toe vanuit de Royal Box op Centre Court. De all-time topscorer van Oranje deed dat in gezelschap van haar vriendin Beth Mead en Leah Williamson, de captain van het Engelse team dat vorig jaar Europees kampioen werd in eigen land. Miedema bevond zich in bijzonder gezelschap. Onder anderen oud-tennisses Stefan Edberg en Billie Jean King, BBC-boegbeeld en oud-voetballer Gary Lineker en turnster Jessica Gadirova staan op de gastenlijst van de Royal Box. Het is een oude traditie dat Wimbledon dagelijks beroemdheden uitnodigt voor de Royal Box. Vrijdag waren oud-dubbelkampioenen Paul Haarhuis en Jacco Eltingh te gast.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Miedema was te gat als de ‘plus one’ van haar vriendin Beth Mead. De topscorer van het EK vorig jaar was te gast samen met Leah Williamson, Jill Scott en Fran Kirby. Voorafgaand aan de openingspartij werd het kwartet dat vorig jaar het EK in eigen land won omgeroepen en klonk er luid applaus. Miedema ging samen met Mead en Williamson ook nog op de foto met de Amerikaanse tennislegende Billie Jean King (79), die Wimbledon zes keer won in de jaren 70 en 80.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Miedema genoot zichtbaar tussen haar teamgenoten Mead en Williamson in. De drie speelsters van Arsenal ontbreken allemaal op het WK van deze zomer in Australië en Nieuw-Zeeland door de kruisbandblessures die ze in het afgelopen seizoen opliepen bij hun club. De selectie van de Oranje Leeuwinnen kwam vandaag na een lange vlucht aan in Sydney voor een trainingskamp van een week, waarna de reis naar Nieuw-Zeeland wordt voortgezet.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Later op de avond waren er nog twee vrouwenpartijen op Centre Court, waar Miedema ook nog bij aanwezig was. Eerst won Ons Jabeur in drie sets van Bianca Andreescu, daarna nam de Britse publiekslieveling Katie Boulter het op tegen titelverdedigster Elena Rybakina uit Kazachstan.

Volledig scherm Carlos Alcaraz. © ANP / EPA

Stefanos Tsitsipas wint overtuigend

Stefanos Tsitsipas is ook door naar de vierde ronde, ook wel de achtste finales, op Wimbledon. De 24-jarige Griek won in twee uur vrij overtuigend van Laslo Djere uit Servië: 6-4, 7-6 (5), 6-4.



In de tweede ronde had Tsitsipas nog een zware kluif gehad aan Andy Murray. De 36-jarige Schot kwam donderdagavond met 2-1 voor in sets, maar vanwege de avondklok op Wimbledon kon de wedstrijd pas op vrijdagavond worden afgemaakt. Daarin won Tsitsipas de vierde en vijfde set, waarmee hij de partij nog knap omdraaide en doorging naar de volgende ronde. In de vierde ronde mag Tsitsipas het nu gaan opnemen tegen de Amerikaan Christopher Eubanks.

Holger Rune wint van Alejandro Davidovich Fokina

Holger Rune is op Wimbledon aan uitschakeling ontsnapt. De als zesde geplaatste Deen kreeg in de derde ronde tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina twee wedstrijdpunten tegen, maar die wist hij weg te werken. In de supertiebreak in de beslissende vijfde set kwam Rune ook op achterstand, maar hij knokte zich terug en won: 6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 7-6 (8). De partij duurde uiteindelijk 3 uur en 58 minuten, exact even lang als de partij van Alcaraz en Jarry eerder op de dag op Centre Court.

Davidovich Fokina rekende een dag eerder in de tweede ronde af met de Nederlander Botic van de Zandschulp. De 20-jarige Rune, die op Wimbledon nog nooit zo ver kwam, treft in de vierde ronde de Bulgaar Grigor Dimitrov of de Amerikaan Frances Tiafoe.

Daniil Medvedev verslaat Marton Fucsovics

Daniil Medvedev heeft voor de tweede keer de vierde ronde op Wimbledon bereikt. De 27-jarige Rus moest zaterdag in Londen de eerste set aan de Hongaar Marton Fucsovics laten, maar won daarna alsnog overtuigend: 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Fucsovics was in de eerste ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlander Tallon Griekspoor.



Het was voor Medvedev de eerste keer dit toernooi dat hij een set moest afstaan. In de achtste finales wacht hem een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Tsjech Jiri Lehecka en de Amerikaan Tommy Paul.

Medvedev mocht vorig jaar niet meedoen aan Wimbledon, omdat Russen en Belarussen werden geweerd vanwege de oorlog in Oekraïne. Een jaar eerder haalde Medvedev de vierde ronde, zijn beste resultaat in Londen. Daarin verloor hij van de Pool Hubert Hurkacz.

Volledig scherm Daniil Medvedev. © ANP / EPA

Wimbledon 2023

Bekijk hier het speelschema en alle uitslagen van Wimbledon 2023.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's