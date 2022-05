Vlaanderen start sterk in Maggiora en pakt vierde plek, Gajser wint eerste manche

Hele late gelijkma­ker verpest Waalwijks feestje in Leeuwarden

RKC Waalwijk was tot in de extra tijd in Friesland zo goed als zeker van nog een jaar eredivisie. Het stond 0-1, toen diep in de extra tijd de gelijkmaker werd binnengekopt door Cambuur-invaller Milan Smit. Toch kunnen de Waalwijkers na vanavond alsnog handhaving vieren, als de concurrentie punten laat liggen.

7 mei