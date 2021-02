Vlak voor nieuwe lockdown zien extatische Aussies idool Kyrgios na heerlijke clash sneuvelen

Met nog een paar uur voor het ingaan van de zoveelste harde lockdown lieten de Australische tennisfans zich in Melbourne nog één keer helemaal gaan. Ze leken hun idool Nick Kyrgios aan een fraaie overwinning op Dominic Thiem te helpen. Maar de Oostenrijker was in de derderondepartij net wat degelijker en redde het ternauwernood: 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Door Rik Spekenbrink



Als één speler baat had bij volle tribunes op Melbourne Park de afgelopen dagen was het Nick Kyrgios wel. Eén van Australië’s meest geliefde atleten kreeg het publiek in zijn drie partijen op de Australian Open massaal op de banken. Maar op de laatste dag van het vrije leven dompelde Kyrgios de extatische tennisfans in rouw. Hij leek voor een grote stunt te zorgen in de derde ronde van de Australian Open, maar was net te onbesuisd om de nummer 3 van de wereld, Dominic Thiem, te elimineren.

Het was voorlopig één van de laatste partijen met publiek in Melbourne. Nu het aantal coronabesmettingen in Victoria is toegenomen tot dertien, kondigde de staat een nieuwe strenge lockdown in van minstens vijf dagen. En blijven de tribunes bij de Australian Open dus in elk geval tot en met woensdag leeg.

In Australië zijn ze deze pandemie niet van de halve maatregelen. Victoria zat al meerdere keren in een harde lockdown, zelfs een keer meer dan honderd dagen op rij. Alleen boodschappen en een ommetje zijn dan toegestaan. Op die manier werd corona goeddeels uitgeschakeld, maar ook de Britse variant wil de overheid graag het land uitwerken. Dus ging de hele boel weer op slot, terwijl het normale leven net weer was hervat in de stad.

Volledig scherm Nick Kyrgios kreeg het publiek in Melbourne op de banken. © AP

Kyrgios nam het er nog maar even goed van vanochtend. Tegen US Open-kampioen Dominic Thiem hamerde hij er, gedragen door duizenden uitzinnige landgenoten, op los. In de eerste twee sets speelde hij vol passie en met grote overtuiging. Zonder maar een breekpunt tegen te krijgen kwam hij op 2-0. Werkelijk alles lukte bij Kyrgios, die dat uiteraard graag wilde weten.

De derde set ging naar de Oostenrijkse nummer 3 van de wereld. Kyrgios begon ouderwets te klagen, hing af en toe de clown uit en kwam goed weg met aanvankelijk één waarschuwing. Maar hij bleef niet in die emoties hangen. In de vierde set was hij weer bij de les, tot 4-4 althans, toen een paar beroerde keuzes Kyrgios duur kwamen te staan. En ook in de vijfde set was één mindere game meteen fataal tegen de oerdegelijke en topfitte Thiem.

Volledig scherm Nick Kyrgios feliciteert Dominic Thiem. © AFP

Zo eindigde het favoriete toernooi van het jaar voor Kyrgios (25). Met het enfant terrible gebeurde iets onverwachts gedurende de gezondheidscrisis. Hij transformeerde in een soort rolmodel. Zo vond Kyrgios het om medische en morele redenen onverantwoord om Australië te verlaten en tenniste zodoende vanaf februari geen toernooien meer. En hij nam keer op keer stelling tegen collega’s die het verkeerde voorbeeld lieten zien. Vooral Novak Djokovic moest het ontgelden. De nummer 1 van de wereld organiseerde een demonstratietoernooi in de Balkan, waarbij van alles mis ging, en dat ging er bij Kyrgios niet in. Nog steeds grijpt hij de persconferenties vaak aan om de Serviër hard aan te pakken.

Waar het in het verleden nog vaak meer woorden dan daden was voor Kyrgios, combineert hij beide dit jaar voorlopig. De lange periode zonder tenniswedstrijden heeft hij goed verdragen, in Melbourne bleek hij niet roestig. Maar na overwinningen op de Portugees Ferreira Silva en de Fransman Ugo Humbert kwam er tegen absolute topper Thiem alsnog een relatief vroeg einde aan zijn grand slam.