Vlasov soleert naar zege in Ronde van de Provence

De Russische kampioen op de weg neemt ook de leiderstrui over van de Fransman Nacer Bouhanni, die de eerste etappe had gewonnen. Hij had op de finish 24 seconden voorsprong op Wilco Kelderman van Team Sunweb en zijn teamgenoot Aleksej Loetsenko uit Kazachstan. In het algemeen klassement leidt Vlasov met 28 seconden voorsprong op Kelderman.