Vliegt na Spurs ook Liverpool eruit? Dan zeldzaam slecht jaar voor finalisten

Slechts tien maanden nadat Tottenham Hotspur ten koste van Ajax de finale van de Champions League had bereikt, ging het gisteren hopeloos mis voor de nummer 8 van Engeland. Al in de eerste knock-outronde van een nieuwe Europese campagne. In Leipzig verloor het gebroken team van José Mourinho met 3-0. In Londen waren de Duitsers al met 0-1 te sterk voor de finalist van vorig jaar.

Vliegt vanavond met Liverpool ook de winnaar van vorig jaar uit het toernooi? Dan hebben we een situatie die sinds 2007 niet is voorgekomen. In de huidige opzet van de Champions League is het ook pas twee keer voorgekomen dat de twee finalisten van een jaar eerder zo vroeg in het toernooi klaar zijn.

Volledig scherm José Mourinho troost na de afgang tegen RB Leipzig Lucas Moura, vorig jaar nog de held van Spurs in Amsterdam. © AFP

Voorbeelden

In 2005 waren het de stuntploegen van een jaar eerder die na de poulefase sneuvelden: titelverdediger FC Porto en de andere finalist AS Monaco. Groter was de schok twee jaar later toen grootmachten FC Barcelona en Arsenal na de eerste twee knock-outwedstrijden al klaar waren. Het zijn de zeldzame voorbeelden.