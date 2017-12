Voet van darter Greebe onverwachts noodgedwongen geamputeerd

Tilburger Hunte en Bosschenaar Rutten via een omweg toch in de eredivisie

28 december Via een omweg groeiden Tilburger Torino Hunte en Bosschenaar Moreno Rutten bij VVV-Venlo alsnog uit tot vaste waarden in de eredivisie. ,,Soms denk ik weleens: wow, het is toch maar mooi gelukt."