Voetbalanalyticus Imke Courtois (34) voor het eerst zwanger: ‘Ik word alleenstaande moeder’

Voetbalanalyticus Imke Courtois is in verwachting van haar eerste kindje. De 34-jarige ex-international van België en het Belgische voetbalprogramma van Sporza, heeft er bewust voor gekozen om alleenstaande moeder te worden. Ze was tijdens het afgelopen WK in november en december ook een aantal keren te gast bij de NOS.