Voetballers op vakantie: Frenkie en Mikky in Las Vegas, Van Hooijdonk terug in Italië en Salah krijgt enorme taart

Na 46 wedstrijden voor FC Barcelona en 14 interlands voor Oranje zit het seizoen 2021/2022 er ook op voor Frenkie de Jong. Hij heeft nu zo'n drie weken vakantie en de 25-jarige middenvelder uit Arkel is samen met zijn vriendin Mikky Kiemeney naar Las Vegas gevlogen.

View this post on Instagram A post shared by mikky (@mikkykiemeney) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mohamed Salah viert vakantie in eigen land. In het warme Egypte laat de aanvaller van Liverpool aan zijn 51 miljoen volgers op Instagram zien dat er ook na twee weken vakantie nog geen grammetje vet op zijn lijf zit.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Salah werd woensdag 30 jaar en kreeg voor zijn verjaardag een taart die ook niet zou misstaan op een kinderfeestje. De Egyptenaar kon de taart wel waarderen, aan zijn brede glimlach te zien.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sergio Ramos en zijn vrouw Pilar Rubio zijn inmiddels tien jaar samen. Het Spaanse glamourkoppel viert dat jubileum op vakantie.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sydney van Hooijdonk is samen met zijn moeder op reis samen. De spits werd dit seizoen door SC Heerenveen gehuurd van Bologna, maar keert deze zomer weer terug bij de Italiaanse club. Eerst komt hij nog even tot rust op Sardinië.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door S. van Hooijdonk (@sydneyvanhooijdonk) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Giorgio Chiellini maakte onlangs bekend dat hij Juventus deze zomer na achttien jaar verlaat. De Italiaan maakt de overstap naar Los Angeles FC in de Verenigde Staten. Voor hij daar aan de gang gaat, heeft hij eerst nog een uitje naar Disneyland Parijs gepland met zijn gezin.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook Kylian Mbappé is na een lang seizoen toe aan zijn welverdiende vakantie. De Fransman werd kampioen met Paris Saint-Germain, besliste vervolgens om zijn aflopende contract te verlengen en speelde afsluitend nog een interlandperiode met Frankrijk. ‘Eindelijk’, luidt het bijschrift onder zijn foto.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kylian Mbappé (@k.mbappe) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Robin Gosens (27) speelde vorig jaar een uitstekend EK voor Duitsland, maar in het afgelopen seizoen speelde de voormalig linksback van FC Dordrecht en Heracles door blessures slechts 738 minuten. Gosens deed vandaag zijn eerste triatlon in Bocholt, net over de grens bij Doetinchem. Gosens maakte onlangs voor 15 miljoen euro definitief de overstap van Atalanta naar Inter en lijkt vastberaden om in het nieuwe seizoen te gaan vlammen op de linkerflank in San Siro.

View this post on Instagram A post shared by Robin Gosens (@robingosens) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voetbal is niet de enige sport waar het hart van João Félix harder van gaat kloppen. Tussen het voetbal door bezoekt hij namelijk de NBA Finals tussen Golden State Warriors en Boston Celtics. De Portugese aanvaller van Atlético steekt zijn voorkeur in ieder geval niet onder stoelen of banken. De stand in de NBA Finals is nu 2-2.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door João Félix (@joaofelix79) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pierre-Emerick Aubameyang is met zijn moeder op pad, maar vliegt uiteraard niet mee met een consumentenvliegtuig. De spits uit Gabon, die onlangs nog naar de kapper is geweest, heeft zijn privévlucht aangekleed met de nodige luxe. Momenteel verblijft hij op het Griekse eiland Mykonos.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Pierre-Emerick Aubameyang (@auba) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Riqui Puig brengt een deel van zijn vakantieweken door in de Verenigde Staten. De middenvelder van FC Barcelona bekeek New York vanuit de helikopter en noemde het ‘een van de meest spectaculaire dingen die ik ooit heb gedaan.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door R I C A R D P U I G (@riquipuig) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Erik Pieters (33) kan deze zomer op zoek naar een nieuwe club, nu het gedegradeerde Burnley schoon schip maakt en afscheid nam van liefst veertien spelers. De voormalig linksback van FC Utrecht, PSV en Stoke City geniet nu van een mooie vakantie in het zuiden van Spanje, waar het al boven de 40 graden is.

View this post on Instagram A post shared by Erik Pieters (@erikpieters3) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sergio Ramos (36) speelde slechts dertien duels in zijn eerste seizoen bij Paris Saint-Germain, nadat hij in zijn laatste seizoen bij Real Madrid ook vaak geblesseerd was. Toch ziet de Spaanse recordinternational er nog altijd topfit uit en op vakantie wil hij zijn 51 miljoen volgers op Instagram toch even laten weten dat hij altijd door blijft trainen.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Marcos Senesi (25) geniet na een mooi seizoen met Feyenoord en zijn debuut voor Argentinië van zijn vakantie op Formentera. Dat doet hij zeker niet alleen, want zijn ouders, broer en beste vriendin zijn ook van de partij op deze fraaie boot die hij gehuurd heeft.

View this post on Instagram A post shared by Marcos Senesi 🇦🇷 (@marcosenesi) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mauro Icardi (29) gaf in december toe dat hij was vreemdgegaan en miste in die periode zelfs enkele wedstrijden vanwege zijn privéproblemen, maar inmiddels is het weer helemaal goed tussen de Argentijnse spits van Paris Saint-Germain en zijn vrouw Wanda. Het koppel is inmiddels al twee weken op vakantie in Afrika, waar ze onder meer Rwanda, Kenia en Tanzania al bezochten.

View this post on Instagram A post shared by 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

View this post on Instagram A post shared by 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nicolás Tagliafico (29) geniet na zijn mogelijk laatste seizoen bij Ajax en twee interlands met Argentinië van het leven op Mykonos, waar de lucht en de zee bijna altijd strakblauw zijn.

View this post on Instagram A post shared by Nicolas Tagliafico (@tagliafico3) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lisandro Martínez (24) en zijn vriendin Muri López Benítez hebben gekozen voor een luxe vakantie in Dubai.

View this post on Instagram A post shared by Lisandro Martinez (@lisandromartinezzz) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bart Vriends (31) pakt zijn zomervakantie een stuk avontuurlijker aan na een stressvol seizoen met Sparta. Hij pakte samen met zijn vriendin het vliegtuig naar Medellín, waar hij zijn podcast-maatje en de vorig jaar gestopte keeper Maarten de Fockert (die al maanden door Midden- en Zuid-Amerika reist) opzocht. Uiteraard moest ook in Colombia een potje voetbal worden gespeeld.

View this post on Instagram A post shared by Bart Vriends (@vriends3) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daniëlle van de Donk heeft een persoonlijk trainingskamp in Saint-Tropez belegd, samen met haar Australische teamgenote en partner Ellie Carpenter. De speelster van Oranje meldt zich op 13 juni bij het Nederlands vrouwenelftal om deze zomer het EK in Engeland te spelen, maar heeft nu nog andere prioriteiten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Daniëlle van de Donk (@daniellevddonk) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na weer een droomseizoen met haar club FC Barcelona geniet María Pilar León (26) van een heerlijke vakantie op Mallorca. Volgende maand hoopt de linksbenige verdediger ook op succes op het EK in Engeland, waar Spanje een van de favorieten voor de eindzege zal zijn .

View this post on Instagram A post shared by María Pilar León Cebrián (@marialeonn16) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

María Pilar León viert haar vakantie met haar Noorse teamgenote en partner Ingrid Engen (24), die straks op het EK wel eens tegenstander van Spanje kan worden in de achtste finales.

View this post on Instagram A post shared by Ingrid Syrstad Engen (@ingrid_engen) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mario Bilate geniet tijdens zijn vakantie van een drankje. Over het algemeen zijn alcohol en topsporters geen hele gebruikelijke combinatie, maar aan het einde van het seizoen wordt een kleine uitzondering gemaakt. Bilate heeft zichzelf zelfs al tot ‘Mojito Mario’ gebombardeerd.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door "BILA" (@mariobilate) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pierre van Hooijdonk viert in zijn zwembad in Prinsenbeek ‘zomercarnaval’. Met een biertje in zijn hand, een ‘paardengebit’ en een kleurig sjaaltje om zijn nek geniet de ESPN-en NPO-analyticus, en oud-spits van Feyenoord, van het Brabantse weer.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Pierre Van Hooijdonk (@pierrevh17) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sven van Beek is met zijn zwangere vriendin Camee op Curaçao aan het bijtanken van een zwaar seizoen bij SC Heerenveen. Ze verwachten hun eerste kindje in oktober.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sven van Beek (@svenvanbeek) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Erik Pieters, die afgelopen seizoen weinig in actie kwam voor het uit de Premier League gedegradeerde Burnley, kwam met zijn gezin wel in actie tijdens zijn vakantie in Spanje. De oud-speler van onder meer PSV en FC Utrecht bezocht gisteren de dierentuin Selwo Aventura.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Erik Pieters (@erikpieters3) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Georginio Wijnaldum (31) heeft 86 interlands achter zijn naam staan, maar na een teleurstellend eerste seizoen bij PSG werd hij door bondscoach Louis van Gaal verrassend niet opgeroepen voor de vier Nations League-wedstrijden van deze maand. De Rotterdammer geniet op de Malediven echter wel van een heerlijke vakantie, nadat hij afgelopen seizoen 11 miljoen euro op zijn rekening gestort kreeg in Parijs.

View this post on Instagram A post shared by Georginio (Gini) Wijnaldum (@gwijnaldum) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Donny van de Beek (25) zit ook niet bij Oranje, nadat zijn verhuurperiode aan Everton door blessures beperkt bleef tot slechts zeven potjes. Hij scoorde nog wel in de laatste speelronde tegen Arsenal, maar pakte daarna samen met zijn vriendin Estelle Bergkamp en hun pasgeboren dochter Lomée (van 9 april) het vliegtuig naar Ibiza. Daar laadt Van de Beek de batterij op voor het nieuwe seizoen, waarin hij onder Erik ten Hag toch nog wil gaan schitteren voor Manchester United.

View this post on Instagram A post shared by Donny van de Beek (@donnyvdbeek) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Weinig te klagen, schrijft Laros Duarte (FC Groningen) bij een vakantiekiekje met vriendin Kenza voor een waterval in Blue Hole (Jamaica).

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Laros Duarte (@larosduarte_) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vincent Janssen (27) werd wél opgeroepen voor Oranje, maar dat kwam ook voor de Brabantse spits van het Mexicaanse Monterrey als een grote verrassing. Zijn bruiloft met zijn Mexicaans-Amerikaanse vrouw Talia kreeg voorrang voordat hij zich na vijf jaar weer eens mocht melden in Zeist. Het feest vond gisteren plaats in Santa Barbara in Californië. Daar was ook FC Utrecht-middenvelder Joris van Overeem, oud-teamgenoot van Janssen bij AZ, van de partij.

View this post on Instagram A post shared by Joris van Overeem (@jorisvanovereem) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Thibaut Courtois (30) kon na zijn heldenrol in de Champions League-finale ook meteen op vakantie. De 2,02 meter lange Belg vroeg zijn Israëlische partner Mishel Gerzig ten huwelijk voor de prachtige Italiaanse zuidkust. Een dag nadat ze haar jawoord gaf, mocht Mishel ook meteen haar 25ste verjaardag vieren.

View this post on Instagram A post shared by Mishel Gerzig (@mishelgerzig) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het WK 2022 voor de mannen zal pas op 21 november van start gaan, maar het EK 2022 bij de vrouwen vindt van 6 tot en met 31 juli plaats in Engeland. Jill Roord (25) won afgelopen seizoen de Duitse dubbel met VfL Wolfsburg, maar voor ze zich in Zeist gaat melden voor de EK-voorbereiding was het eerst even tijd voor een vakantie op Ibiza.

View this post on Instagram A post shared by Jill Roord (@jillroord) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daar was Merel van Dongen (29) ook van de partij. Tot haar grote verdriet werd de Amsterdamse verdediger vijf jaar geleden niet opgeroepen door Sarina Wiegman voor het EK in eigen land, maar deze zomer gaat ze naar haar vierde eindtoernooi met Oranje.

View this post on Instagram A post shared by Merel Van Dongen (@merel23) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Robin van Persie (38) was dit pinksterweekend in Tunesië. Daar werkte hij zich samen met zoon Shaqueel, Patrick Kluivert, Winston Bogarde, Nigel de Jong en Denny Landzaat in het zweet, want Regi Blinker had namens Life After Football een voetvolleytoernooi georganiseerd.

View this post on Instagram A post shared by Robin van Persie (@robinvanpersie) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Excelsior promoveerde op zondag 29 mei op miraculeuze wijze naar de eredivisie, na de 4-4 en strafschoppenserie (7-8) bij ADO Den Haag. Zo'n ontknoping en promotie moet uiteraard goed gevierd worden. Kenzo Goudmijn en Marouan Azarkan (beiden 20) doen dat op een boot voor de kust van Formentera, het kleinste van de vier eilanden van de Balearen. Of de heren zich straks weer moeten melden bij hun werkgevers AZ en Feyenoord of dat ze bij Excelsior blijven, is nog niet bekend. Eerst even lekker ontspannen.

View this post on Instagram A post shared by Kenzo Goudmijn (@kenzogoudmijn) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Danilo genoot van een korte vakantie op Ibiza, maar is inmiddels zijn nieuwe woonplaats Rotterdam al aan het verkennen. De 23-jarige spits uit São Paulo mag zich straks gaan bewijzen bij Feyenoord, dat de gehuurde Cyriel Dessers al zag vertrekken en Bryan Linssen waarschijnlijk naar Japan ziet verkassen.

View this post on Instagram A post shared by Danilo Pereira (@danilo_pereira) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ramon Hendriks wordt door Feyenoord verhuurd aan FC Utrecht, waar hij de concurrentie aan mag gaan met Nick Viergever. De 20-jarige verdediger uit Hendrik-Ido-Ambacht genoot voorlopig eerst nog even van de zon op het Griekse eiland Kos.

View this post on Instagram A post shared by Ramon Hendriks (@ramonhendriks4) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ryan Gravenberch koos ook voor de zon in Griekenland, maar dan op het idyllische Mykonos. De 20-jarige middenvelder uit Amsterdam maakt de overstap naar Bayern München, waar hij samen met Noussair Mazraoui voor een elfde Bundesliga-titel op rij mag gaan spelen. Of dat samen met topspits Robert Lewandowski zal zijn, is nog de sterk de vraag.

View this post on Instagram A post shared by Ryan Gravenberch (@ryanjiro_) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Perr Schuurs (22) kwam afgelopen seizoen tot dertig optredens voor Ajax, maar hoopt zich volgend seizoen echt in de basis te knokken onder de nieuwe hoofdtrainer Alfred Schreuder. Eerst geniet de Limburgse verdediger nog even van zijn vakantie op Ibiza, altijd een populaire bestemming onder profvoetballers.

View this post on Instagram A post shared by Perr Schuurs (@perr_schuurs) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Joey Veerman nam eind mei eerst zijn Volendamse vrienden mee naar Las Vegas om zijn winterse transfer naar PSV nog even te vieren, maar inmiddels geniet de 23-jarige middenvelder samen met zijn vriendin Chantalle Schilder van ‘la dolce vita’ in Italië.

View this post on Instagram A post shared by Joey Veerman (@joeyveerman6) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Joost van Aken zoekt het een stuk dichter bij huis. De 28-jarige verdediger van Heerenveen, die nog geen club heeft voor volgend seizoen, was dit weekend op het festival Amsterdam Open Air.

View this post on Instagram A post shared by Joost van Aken (@joostvanaken) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

PEC Zwolle-verdediger Maikel van der Werff is op het Mexicaanse schiereiland Yucatan, in Tulum om precies te zijn.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Maikel Van Der Werff 🇳🇱 ⚽️ (@maikelvanderwerff) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.