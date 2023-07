Voetballers op vakantie: Kevin De Bruyne uit zijn bol op verjaardagsfeestje Virgil van Dijk

Kevin de Bruyne uit zijn bol op verjaardagsfeest van Virgil van Dijk

Kevin De Bruyne was gisteravond één van de genodigden op het verjaardagsfeestje van Liverpool-verdediger Virgil van Dijk. De Nederlandse verdediger deelde enkele beelden van het feest, waarop te zien is dat De Bruyne zich duidelijk kostelijk amuseert. Voor de muziek zorgde de Britse dj Calvin Harris. De Bruyne en Van Dijk gaan al enkele jaren samen op vakantie - hun kinderen zitten in dezelfde klas. De twee hielden deze zomer ook al een dubbeldate in Cannes.