Volleybalcoach Saskia van Hintum terug naar de kust: ‘Zand of zaal, ik sta open voor alles’

Saskia van Hintum maakt zich op voor weer een dagje strand. In Beach Stadium The Hague bereidt de talentcoach haar pupillen voor op het komende NK beachvolleybal.

Het Zuiderpark in Den Haag is eigenlijk haar thuisbasis sinds haar aanstelling per 1 mei als talentcoach van de vrouwen van Beachvolleybal Team Nederland. De afgelopen zes jaar verbleef Saskia van Hintum in het buitenland, vier jaar clubcoach in Aken, 2 jaar bondscoach van Zwitserland. Na tien indoorjaren keert de geboren Vughtse terug naar de kust.

,,Ik ben altijd blijven roepen: ik ben fulltime trainer-coach en sta open voor alles. Of het nu in de zaal is of in het zand. Destijds ben ik ook niet gestopt met beach omdat ik het niet meer leuk vond. Ik kreeg de kans op Papendal te werken als talentcoach en coach van Jeugd Oranje. In die tijd heb ik ook mijn eigen ontwikkeling uit kunnen diepen, door de opleiding tot Topcoach 5 en masterclasses te volgen met coaches van allerlei sporten”, vertelt ze thuis in Den Dungen.

Enige vrouwelijke coach

De twee Europese titels op rij van Sarina Wiegman deed de vraag opwerpen hoe lang het nog duurt voor de eerste vrouwelijke trainer in de eredivisie mannen haar intrede doet. De voetbalwereld heeft het stempel van conservatief, maar in de volleybalwereld is het niet veel anders. Van Hintum was op het EK volleybal voor vrouwen van 2021 de enige vrouwelijke hoofdcoach. Afgezien van haar tijd bij de mini’s heeft de 275-voudig ex-international (zaal) altijd onder mannelijke coaches gespeeld, ook bij haar clubs.

Volledig scherm Saskia van Hintum: ,,Ik weet zeker dat vrouwelijke coaches bepaalde andere kwaliteiten meebrengen die mannen minder hebben.” © Shane Winsser/Pro Shots

,,Ik weet zeker dat vrouwelijke coaches bepaalde andere kwaliteiten meebrengen die mannen minder hebben. Ik heb vanaf het begin kansen gehad, of misschien wel verworven. Door bondscoach te zijn van de jeugd, van Jong Oranje. In Duitsland heb ik wat kunnen laten zien. Ik heb wel eens gevraagd aan meiden van het nationale team wie er in de toekomst als trainer-coach verder zou willen. ‘Ik vind het mooi geweest’, hoor je dan. Het is een ander vak. Je wordt niet zomaar van topspeelster ook topcoach.”

Van Hintum gaf in Zwitserland regelmatig trainingen aan mannen. En ook in Beachvolleybal Team Nederland springt ze bij. ,,Er zijn zeker verschillen. ‘Kom op dames’, zei ik laatst toen ik mannen trainde. ‘Ik dacht dat ik hier een mannenteam stond te trainen, maar jullie trainen als wijven.’ Bij mannen kun je dat soort opmerkingen gewoon maken. Dat is wel eens een keer lekker. Bij vrouwen moet je genuanceerder blijven.”

Slecht

Van Hintum stamt uit de tijd dat trainers afraadden om de zaal te combineren met beachvolleybal. ,,’Want dat is slecht’, zeiden ze. Wij bieden een hybride-programma aan. Zodat ze in de wintermaanden nog wel competitie kunnen spelen in de weekeinden. Ik ben daar voorstander van, maar beach moet prioriteit zijn.”

Voor de pupillen van Van Hintum is het NK komend weekeinde de afsluiting van het zomerseizoen. Hoogtepunten waren EK-brons voor Brecht Piersma en Desy Poiesz (Onder 20) en de vierde plaats van diezelfde Piersma met Wies Bekhuis op het EK Onder 22 in eigen land. Zit Van Hintum op haar plek bij de talenten, of gaat het straks toch kriebelen als Parijs 2024 nadert? ,,Zo lang ik maar ervaar dat ik bepaalde kwaliteiten meebreng waar speelsters hun voordeel mee kunnen doen. Als talentcoach of bondscoach, maakt mij niet zoveel uit. Ik zie speelsters groeien, als volleybalster en als persoon. Ik werk nu bij het beach, maar sluit niet uit dat ik in de toekomst terugga naar de zaal. Dit is geen definitieve keuze.”