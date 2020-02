Volleyballer De Weijer uit Berkel-Enschot 'doodziek’ na verlies in bekerfinale met Dynamo

Freek de Weijer uit Berkel-Enschot, aanvoerder van Dynamo, was goed ziek van het verlies van zijn ploeg. ,,Ik baal vooral dat we ons eigen spel niet hebben laten zien”, zei hij kort na de wedstrijd. ,,We hebben geen moment kunnen domineren. Telkens moesten we van een achterstand terug zien te komen en dat is niet fijn volleyballen. In de vierde set wisten we eindelijk wel een gat te slaan, maar door drie, vier persoonlijke fouten verliezen we die set alsnog. Dat was echt zonde, ja ik ben hier doodziek van.”