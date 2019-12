Volop spanning op laatste avond van groepsfase

Poule A

In poule A weet Paris Saint-Germain al dat het groepswinnaar zal worden. De ploeg van Thomas Tuchel staat op 13 punten na vijf duels. Dat zijn er vijf meer dan Real Madrid, dat als runner-up mee zal gaan naar de achtste finales van de Champions League. Daaronder staan Club Brugge en Galatasaray. Zij hebben nog geen duel gewonnen, maar vanavond pakt een van deze clubs wel het ticket voor de Europa League. Bij Club Brugge mag Ruud Vormer vanavond eindelijk weer meedoen. De aanvoerder van Club kreeg in de heenwedstrijd bij Real Madrid op 1 oktober in de slotfase twee keer geel en kreeg vanwege zijn protest drie duels schorsing aan zijn broek. Vanavond hoopt de viervoudig international uit Hoorn zijn ploeg naar de Europa League te loodsen.

Poule B

Ook in poule B zijn de groepswinnaar en de nummer twee al bekend. Zij staan vanavond tegenover elkaar in de Allianz Arena in München. Tottenham Hotspur ging op 1 oktober thuis met 2-7 onderuit tegen Bayern München en dat leidde het ontslag van Mauricio Pochettino langzaam in, maar zijn opvolger José Mourinho lijkt weinig behoefte te voelen om revanche te nemen op de Duitse topclub. Met oog op de drukke kerstperiode in Engeland laat hij Jan Vertonghen, Serge Aurier, Dele Alli en Harry Kane achter in Londen.



In het andere duel wordt gestreden om de derde plaats en daarmee het ticket voor de Europa League. Rode Ster Belgrado heeft een doelsaldo van 3-19, maar heeft vanavond toch genoeg aan een gelijkspel. De kampioen van Servië won op 1 oktober namelijk met 3-1 van Olympiakos, dat vanavond in Griekenland zal moeten winnen om Europees te overwinteren.