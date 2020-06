Voor Chaly Jones draait nog steeds alles om voetbal

Hattrick Sibley Derby County staat twaalfde, maar Cocu en Rooney mogen blijven dromen van Premier League

20 juni Derby County beleefde vandaag een goede herstart in het Championship, na ruim drie maanden zonder voetbal. De ploeg van coach Phillip Cocu won de uitwedstrijd in Londen bij Millwall met 2-3. Louie Sibley (18) was met een hattrick de gevierde man bij The Rams.