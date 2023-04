Voor de vrouwen van HC Den Bosch begint nu het finetunen: ‘Eén moment kan straks heel bepalend worden’

Het was best een intensieve periode, geeft Den Bosch-coach Marieke Dijkstra toe als ze terugblikt op de afgelopen twee weken en een beetje, waarin zes wedstrijden werden gespeeld. Des te fijner om die af te sluiten met een probleemloze 0-2 zege bij laagvlieger Rotterdam.

Dat het wat lang 0-1 bleef? En dat Josine Koning na rust nog twee keer klaar moest staan om Rotterdam van scoren af te houden? Dijkstra haalt er haar schouders bij op. ,,Echt in de problemen zijn we niet gekomen en 0-2 is gewoon een prima uitslag”, zegt de coach over de wedstrijd waarin Brooke Peris en Maartje Krekelaar voor de Bossche treffers zorgden.

Rotterdam - Den Bosch was zo’n typisch potje waarvan de Bossche vrouwen er al tientallen speelden. Een duel dat er eigenlijk niet meer toedoet, terwijl iedereen naar de apotheose van de competitie toeleeft. De EHL is achter de rug, het ticket voor de play-offs is sinds vorige week binnen en tegenstander in de halve finales om het landskampioenschap is met Amsterdam ook bekend. Nu is het simpelweg wachten tot het vuurwerk op Hemelvaartsdag losbarst.

Allemaal meer verfijnen

,,Het vizier kan nu écht op de play-offs. De komende weken gaan we alle laatste puntjes op de i zetten. Technisch, tactisch, mentaal en fysiek”, zegt Dijkstra. ,,Uiteindelijk gaat het straks om de details. Shoot-outs, strafcorners, bepaalde spelsituaties: dat moeten we allemaal wat meer verfijnen. Eén moment kan straks heel bepalend worden.”

Maar net zo belangrijk voor Dijkstra: nog drie keer goed spelen in competitie. Ook al staat er niets meer op het spel, ze wil dat de ploeg laat zien dat de play-offvorm eraan komt. In dat licht treft Den Bosch nog drie fijne tegenstanders, denkt Dijkstra. ,,Pinoké (de huidige nummer 5, red.) gaat nog vol voor de play-offs, Kampong heeft een stugge ploeg en Klein Zwitserland vecht nog tegen degradatie, dus die zullen alles of niet gaan spelen”, somt ze op.

Genoeg uitdaging dus nog, de komende weken. En: in theorie zit zelfs de tweede plaats in de eindklassering er nog in voor Den Bosch. Want het gat met runner-up Amsterdam is nu nog één punt. ,,Maar daar zijn we niet mee bezig”, bezweert Dijkstra. ,,De play-offs worden nu over twee wedstrijden gespeeld, er volgt geen beslissingsduel bij een gelijke stand. De winst van die tweede plaats (die thuisvoordeel gaf in dat beslissingsduel, red.) is daarmee weg. Dus tweede of derde worden is mij om het even.”

Scoreverloop: 20. Peris 0-1, 43. Krekelaar 0-2.