Voor dood achtergelaten Manchester City-fan heeft hersenschade

De man had samen met 233 andere Belgische City-supporters de Champions League-wedstrijd bijgewoond. Vol vertrouwen in een goede afloop, trok Guido dinsdag samen met twee vrienden met de auto naar Brugge. ,,Na de wedstrijd stopten we even op de parkeerplaats langs de E40 in Drongen”, vertelt zoon Jurgen. ,,Terwijl wij al doorreden, stond mijn vader buiten te wachten op zijn twee vrienden. Daar stapte een supporter van Club op hem af en trok zijn sjaal van zijn hals. Toen mijn pa zijn sjaal terugvroeg, kreeg hij een zware slag op het hoofd, waarna de daders zijn weggevlucht en ze mijn pa voor dood achterlieten”, getuigt Jurgen.



De politie pakte in de nacht van dinsdag op woensdag vijf personen op, van wie er twee nog vastzitten. Club Brugge reageerde geschokt op de gebeurtenissen. Net als City, dat eerder op de avond het duel uit de Champions League in Brugge met 5-1 had gewonnen.