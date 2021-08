Voor het eerst in 36 jaar een transfer binnen Rome: Pedro durft gevoelige overstap wel aan

Lazio plaatste zich daarmee voor de poulefase van de Europa League. AS Roma werd teleurstellend zevende en speelt tegen het Turkse Trabzonspor om een plek in groepsfase van de Conference League.



De 34-jarige aanvaller uit Santa Cruz de Tenerife was bij Roma niet in de selectie opgenomen door José Mourinho, maar kan nu toch in Rome kunnen blijven wonen en zijn jaarsalaris van 3 miljoen euro behouden. Pedro speelde eerder voor FC Barcelona (2004-2015) en Chelsea (2015-2020). Vorig seizoen scoorde hij zes keer in veertig duels voor AS Roma, waar hij op de rechterflank Justin Kluivert opvolgde. Hij deed ook mee in de beide wedstrijden tegen Ajax in de kwartfinale van de Europa League. Roma verloor vervolgens in de halve finales van Manchester United.



De laatste keer dat de rivalen uit Rome zaken met elkaar deden was in 1985, toen doelman Astutillo Malgioglio de overstap van Roma naar Lazio maakte. Beide clubs spelen in het Stadio Olimpico. De laatste speler die voor beide clubs uitkwam is Aleksandar Kolarov, maar bij de Servische linksback zaten er wel zeven jaar bij Manchester City tussen. Voor Malgioglio in 1985 maakten ook Sergio Petrelli (1972) en Arne Selmosson (1958) een rechtstreekse overstap binnen Rome. Zestien spelers speelden voor beide clubs, waarvan Siniša Mihajlović (tussendoor nog vier jaar bij Sampdoria) en Diego Fuser (tussendoor nog drie jaar Parma) de bekendste namen zijn.