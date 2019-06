Voor het eerst sinds 1996 weer eens ‘om het echie’ tegen de Engelsen

31 ontmoetingen

Van de voorgaande 31 ontmoetingen won Oranje er acht en Engeland dertien. Tien keer was er een gelijkspel. De eerste interland was op 1 april 1907 in Den Haag, waar Engeland met 1-7 won. Later dat jaar won Engeland in Darlington opnieuw met ruime cijfers van Nederland: 12-2. In 1909 werd het vervolgens 0-4 en 9-1 voor Engeland, maar in 1913 was daar dan eindelijk de eerste zege van Oranje op de Engelsen: 2-1 in Den Haag, door twee goals van Huug de Groot.

Oranje deze eeuw beter

De laatste ontmoeting tussen beide landen was op 23 maart 2018, bij de eerste interland van Ronald Koeman als bondscoach. Engeland won die avond met 0-1 in de Johan Cruijff Arena. Dat was voor Engeland wel de enige zege op Nederland in deze eeuw. Van de voorgaande zeven interlands won Oranje er namelijk drie en was er vier keer een gelijkspel.

Eindelijk weer ‘om het echie’

De laatste keer dat Nederland en Engeland tegen elkaar speelden op een serieus toernooi was in de poulefase op het EK 1996. Engeland won toen op Wembley met 4-1 door goals van Teddy Sheringham en Alan Shearer. De laatste keer dat de landen op neutraal terrein tegenover elkaar stonden was op het WK 1990 in Cagliari, waar het 0-0 bleef. Twee jaar eerder had Nederland op het EK 1988 in Düsseldorf met 3-1 gewonnen van Engeland door een hattrick van Marco van Basten.

Volledig scherm Marco van Basten in actie tegen Engeland op het EK 1988. Oranje won in Düsseldorfmet 3-1. © PICS UNITED/Cor Mooij

Koeman verloor nooit van Engeland

Ronald Koeman verloor als international van Oranje nooit van Engeland: twee keer winst, twee keer gelijk. Hij scoorde in 1993 met een vrije trap in De Kuip tegen de Engelsen, waarna Dennis Bergkamp even later voor de 2-0 eindstand zorgde.