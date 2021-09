Voor Maud Kornuyt gaat het pas nu echt beginnen: ‘Je merkt aan alles dat Korfrakkers een stap hoger is’

Het voorbije korfbalseizoen viel door corona compleet in het water. Kornuyt daarover: ,,We zijn met Flamingo’s wel blijven trainen, maar daar haalde ik weinig voldoening uit. Je traint normaal gesproken om wedstrijden te spelen en te winnen. Als dat niet kan, is dat best frustrerend.”

Op het moment dat er vanuit De Korfrakkers de vraag kwam of ze een paar keer wilde komen meetrainen, twijfelde Kornuyt geen moment: ,,Flamingo’s speelt op het veld in de overgangsklasse en in de zaal in de eerste klasse. De topklasse is het hoogst haalbare. Als je dan de kans krijgt om jezelf te laten zien bij zo’n mooie club als De Korfrakkers is de keuze niet moeilijk.”

Quote Ik ben de enige speelster in de selectie van buiten Erp, maar ik kende sommige meiden al wel Maud Kornuyt (18)

Kornuyt, tweedejaars student Industrieel Productontwerp in Arnhem, voelde in Erp meteen een klik met de speelsters van Korfrakkers. ,,Je merkt aan alles dat het een stap hoger is. Je korfbalt daar niet alleen voor de lol; het is echt prestatiegericht. Dat past bij mij. Ik denk ook dat ik goed in het team pas. Niet alleen vanwege mijn kwaliteiten als speelster maar ook als persoon. Ik ben de enige speelster in de selectie van buiten Erp, maar ik kende sommige meiden al wel. Ze hebben me goed opgevangen waardoor ik me al snel in mijn element voelde.”

Samenwerking

Ook in de samenwerking met coach Jacques Kop Jansen heeft Kornuyt veel vertrouwen. ,,Hij is heel ervaren en je kunt heel goed met hem praten. Daar krijgen we nog alle gelegenheid voor want Jacques komt uit Arnhem. Sinds juli woon ik daar zelf ook dus we zullen regelmatig samen naar wedstrijden en trainingen rijden.”

Kornuyt zit barstensvol ambities. ,,Korfrakkers is een grote naam in de korfbalwereld. Ik kijk er naar uit om met deze jonge ploeg te gaan bouwen aan iets moois. Natuurlijk wil je dan ook prijzen pakken. Mijn droom is om de NK-zaalfinale in Eindhoven te mogen spelen. Maar eerst maar eens kijken hoe we het als team in de veldcompetitie gaan oppakken. Voor mezelf weet ik dat ik nog veel moet leren. Daar ga ik alles aan doen.”

De topklasse-veldcompetitie begint in de derde week van september. Naast De Korfrakkers zijn ook ploegen als Be Quick (Nuland), Altior (Heeswijk-Dinther) en Prinses Irene (Nistelrode) weer vertegenwoordigd op het hoogste niveau.

Volledig scherm Korfrakkers-speelster Maud Kornuyt tijdens de training in Erp. © Pix4Profs / Jan Stads