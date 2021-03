Voorkomt (onzichtbare) ‘Hand van God’ goal River Plate in Argentijnse kraker?

De Argentijnse klassieker leek af te stevenen op 1-1, toen tussen de bal via River Plate-invaller Julián Álvarez het doel in leek te stuiteren. Maar als door een computer gestuurd, ging de bal niet over de doellijn. Alsof Maradona, vorig jaar op 60-jarige leeftijd overleden, zelf de controller in handen had waardoor ‘zijn’ club in de laatste minuut een nederlaag bespaard bleef.