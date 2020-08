Voormalig kampioene Koeznetsova laat US Open schieten

Robben verwacht vrijdag rentree te maken bij FC Groningen

18:38 Arjen Robben maakt waarschijnlijk vrijdag in het oefenduel met PEC Zwolle zijn rentree bij FC Groningen. Dat heeft trainer Danny Buijs gezegd. De wedstrijd van dinsdag tegen Emmen gaat nog aan de oud-international voorbij. De ontmoeting met PEC is in het stadion van Groningen.